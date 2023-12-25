Вибір Санітри: склад чоловічої збірної України з біатлону на етап Кубку світу в Обергофі

На початку січня 2024 року в німецькому Обергофі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону. Тренерський штаб збірної України відібрав п'ятьох біатлоністів для участі в змаганнях.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра в Обергофі вирішив обійтися без запасних. Тож в заявку потрапили лише п'ятеро спортсменів.

Читайте також "Є проблеми": Підручний оцінив свій виступ у першому триместрі Кубка світу

З одним дебютантом

Вперше у цьому сезоні виклик на етап Кубка світу отримав Віталій Мандзин. 20-річний біатлоніст у грудні виступав на Кубку IBU. На п'яте вакантне місце Санітра розглядав дві кандидатури – Артема Тищенка та Дениса Насико.

За результатами чемпіонату України тренер обрав Тищенка, який мав кращий хід у гонках. Таким чином, у порівнянні з попереднім етапом відбулася лише одна зміна: Тараса Лесюка замінив Віталій Мандзин.

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Артем Тищенко

Зазначимо, що на початку сезону українські біатлоністи не тішать результатами. У залік Кубка світу очки набрали три українці: Дмитро Підручний – 72, Антон Дудченко та Артем Тищенко по 3.

Наразі найкращі результати серед українців демонструє Підручний. Капітан збірної України у чотирьох з п'яти особистих стартів фінішував у топ-30.

Перший етап Кубка світу у 2024 році стартує 4 січня і триватиме до 7 січня. В Обергофі відбудуться спринтерські гонки та персьюти серед жінок та чоловіків. В останній день змагань заплановані чоловіча та жіноча естафети.