Найкращий результат сезону: чоловіча збірна України посіла 5 місце під час естафети у Естерсунді

Наш квартет прекрасно пройшов дистанцію з 30 кілометрів та використала найменше додаткових патронів. Це дозволило підопічним Юрая Санітри опинитись у топ-п'ятірці.

В Естерсунді добігає восьмий етап Кубка світу з біатлону. На суботу, 11 березня, у Швеції були заплановані жіноча та чоловіча естафети, пише 24 канал.

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Перша завершилась для наших дівчат восьмим місцем. Чоловіки ж зуміли виступити краще. На старт вийшов квартет у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Дениса Насико та Антона Дудченко.

Двоє Артемів використали лише по одному додатковому патрону і передали естафеті Денисові на шостому місці. Насико не хибив під час пострілів, але завершив свою частину на сьомій сходинці. Втім Антону Дудченку вдався прорив.

Схибивши лише двічі, Антон на фініші випередив одразу кількох конкурентів та завершив естафету п'ятим. Цей показник став рекордним для нашої країни в естафетах цього сезону.

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Ба більше, наша команда використала в сумі найменше додаткових патронів – всього 4. Як і у жінок, переможцем у чоловічій естафеті стала Норвегія. При чому п'єдестал вийшов ідентичним до жіночого етапу, срібло та бронзу взяли Франція та Німеччина відповідно.

Результати чоловічої естафети на восьмому етапі Кубка світу в Естерсунді: