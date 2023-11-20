Без капітана: у якому складі збірна України виступить на першому етапі Кубка світу з біатлону

Вже 25 листопада стартує новий біатлонний сезон Кубка світу-2023/2024. Відомо, яким складом чоловіча збірна України виступить на першому етапі у шведському Естерсунді.

Новий біатлонний сезон для спортсменів розпочнеться двома гонками – одиночною змішаною естафетою та просто змішаною естафетою. Обидва старти відбудуться в один змагальний день – 25 листопада.

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Без жодних здивувань

За декілька днів до цього головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра оголосив заявку команди, яка вирушить на перший етап сезону в Естерсунд.

Склад чоловічої збірної України на Кубок світу:

Антон Дудченко;

Артем Прима;

Богдан Цимбал;

Денис Насико;

Тарас Лесюк;

Артем Тищенко.

Як вже зазначалось раніше, що перший етап Кубка світу пропустить лідер та капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний, який приєднається до команди вже на другому етапі КС, через відновлення від травми.

На Кубок IBU чоловіча збірна України вирушить у наступному складі: Віталій Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковський, Дмитро Грущак.

Відзначимо, що в Естерсунді також відбудуться індивідуалки, спринти, гонки переслідування та класичні естафети. Перший етап у Швеції триватиме до 3 грудня. Далі біатлоністи переїдуть в австрійський Хохфільцен.