Жахлива стрільба на фоні повернення Підручного: Україна фінішувала 9-ю у першій естафеті сезону

У фінському Контіолахті закінчилась перша у новому сезоні естафетна гонка Кубка світу-2022/2023 серед чоловіків. Збірна України заїхала у топ-10 найкращих.

В українській збірній відбулось повернення. Лідер та капітан команди Дмитро Підручний взяв участь в естафеті після пропуску індивідуальної гонки, пише 24 канал.

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Не обнадійливий початок сезону

Однак українська збірна дуже складно входить у новий сезон. Забійником "синьо-жовтих" став досвідчений Прима. Але вже на першій лежці Артем використав усі додаткові патрони на одну незакриту мішень. Українець витратив багато часу на вогневому рубежі та лише 17-м виїхав на друге коло. Відставання від лідера склало вже понад 37 секунд.

На стійці куди краще вдалось відстрілятись Примі – один додатковий патрон та 10-ту позицію перед передачею естафети.

Далі на старт вийшов Дмитро Підручний. Капітан команди потріпав нерви українським уболівальникам на вогневому рубежі. Біатлоніст із Тернополя сумарно витратив 5 додаткових патронів та відкинув нашу збірну на 11-ту сходинку. Відставання від лідера вже було понад хвилину.

Виправити ситуацію не вдалось і Цимбалу. Богдан витратив один додатковий патрон на лежці, а от стійку пройшов ідеальну – 5 із 5-ти. Але навіть така чудова точність на другій стрільбі не дозволила Цимбалу підійняти українську збірну вище – 10-те місце.

Фінішером України був Дудченко. Антон втримав для нашої збірної місце у десятці найкращих – 9-та позиція з нулем штрафних кіл та 13 додатковими патронами.

Не надто обнадійливий старт сезону від українських біатлоністів.

Майже протягом усієї гонки за перемогу боролись лише дві збірні – Норвегії та Німеччини. Якщо перед останньою стрільбою відставання німців від лідера складало 14 секунд, то вже після останньої восьмої стрільби воно збільшилось до пів хвилини.

У підсумку – впевнена перемога Норвегії на чолі з Йоганнесом Бьо. Німці стали другими. Трійку призерів замкнула збірна Франції.

Результати чоловічої естафети

1. Норвегія (0+7) 1:19:26,2

2. Німеччина (0+8) +43,9

3. Франція (0+9) +1:05,9

...

9. Україна (0+13) +2:48,8

Жіноча естафета у Контіолахті розпочнеться 1 грудня о 14:35 за Києвом.