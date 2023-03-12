Свій серед чужих: хто представить Україну у мас-старті в Естерсунді

Неділя, 12 березня, подарує прихильникам біатлону два мас-старти Кубка світу-2022/2023 у шведському Естерсунді. Україну представить лише один біатлоніст.

Дві гонки з масовим стартом поставлять крапку на восьмому етапі Кубка світу у Швеції. Першими на трасу вийдуть жінки, змагання для яких розпочнуться о 14:00 за київським часом.

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На жаль, українські фанати не матимуть можливості повболівати за своїх. Жодна з українських біатлоністок не відібралась у мас-старт. Тому уболівальники з України будуть обирати своїх улюбленців у складах інших збірних.

За кращих результатів Юлія Джима могла отримати шанс виступити у жіночому мас-старті. Українка у загальному заліку йде на 29-й позиції, а безпосередньо в Естерсунді не показала високого результату – 37-ме місце в "індивідуалці".

Натомість у чоловічому мас-старті Україна буде за кого віддати свої серця. Антон Дудченко буде єдиним представником від нашої збірної. Біатлоніст вийде на старт під 29-м номером.

Початок чоловічого мас-старту в Естерсунді стартує о 17:30 за Києвом.

В індивідуальній гонці Дудченко посів високу 12-ту позицію. У чоловічій естафеті Антон разом із партнерами по збірній привів команду до 5-го місця.