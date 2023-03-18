Мінус один старт: IBU скасувала жіночий персьют у Холменколлені

Відбулись ще одні зміни у графіку останнього етапу Кубка світу-2022/2023 з біатлону у норвезькому Холменколлені. Фанати не побачать одну з гонок.

17 березня за планом повинен був відбутись жіночий спринт. Але погодні умови внесли свої корективи. Сильний туман не дозволив біатлоністкам провести свій старт. Спершу спринт був відкладений на 30 хвилин. Але туман не розвіявся, а умови на вогневому рубежі стали на заваді гонки.

До теми Негода завадила гонці: жіночий спринт в Голменколлені перенесли на суботу

Ще одні зміни у графіку

Організатори Кубка світу перенесли жіночий спринт на суботу, 18 березня.

Через таке зміщення у графіку довелось скасувати проведення жіночого переслідування. Натомість 18 березня уболівальники побачать жіночий спринт та чоловічий персьют.

Першими на старт у суботу вийдуть чоловіки, які позмагаються у переслідуванні (13:45). А вже о 16:00 стартує жіночий спринт.

Нагадаємо, що збірна України буде представлена наступним складом у жіночому спринті: Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова.

Через такі зміни у графіку визначилась володарка Малого кришталевого глобуса за підсумками жіночого персьюту. Адже це повинен був бути останній жіночий персьют у сезоні-2022/2023. Нею стала француженка та чинна лідерка загального заліку Кубка світу Жюлья Сімон, яка набрала 373 очки.

Також Сімон претендує на звання Великого кришталевого глобуса та Малого у мас-старті (1-ша позиція) та "індивідуалці" (2-ге місце). Також посідає 4-ту сходинку у спринті.

До слова, 19 березня за планом відбудуться два мас-старти у норвезькому Холменколлені.