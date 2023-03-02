Перший етап після безмедального ЧС-2022 з біатлону для України: склад на чоловічий спринт
Джерело:Український біатлон
У четвер, 2 березня, стартує сьомий етап Кубка світу-2022/2023 з біатлону у чеському Нове-Мєсто. У першій гонці на старт вийдуть чоловіки, які поборються за медалі у спринті.
Юрай Санітра визначився із п'ятіркою біатлоністів, які побіжать у чоловічому спринті. Україна буде представлена у найсильнішому складі.
Цікаво Чи продовжить кар'єру Підручний: лідер збірної України не дав остаточної відповіді
Першим на чеську трасу вийде Денис Насико, який стартує 5-м. Натомість лідери "синьо-жовтих" Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима розкидані з третього по сьомий десяток.
Останнім у гонку серед українців вступить Богдан Цимбал, у якого 96-й стартовий номер.
Склад збірної України на чоловічий спринт
5. Денис Насико
29. Дмитро Підручний
38. Антон Дудченко
66. Артем Прима
96. Богдан Цимбал
Вже 3-го березня відбудеться жіночий спринт. Сьомий етап Кубка світу з біатлону подарує прихильникам гонки переслідування, одиночну змішану естафету та змішану естафету.
Слід відзначити, що це перший етап КС після чемпіонату світу-2022, який відбувся у німецькому Обергофі.