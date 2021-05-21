Кубок Стенлі "накриє лавиною": головні претенденти на трофей

Надокучливий covid-19 як тільки не знущався над NHL, найсильніша хокейна ліга "ключок не опускає". Черговий нетривіальний сезон вийшов на вирішальну стадію. Спробуємо розібратись, кому найкраще в Лізі вдається підлаштовуватись під нестандартний регламент.

Реактивний сезон

Минулого року пандемія відправила NHL на карантин 12 березня. Сезон, відтак, замість того, щоб закінчитись на початку літа, фінішував аж в кінці вересня. Тоді із форс-мажорними реаліями найкраще упорались хлопці із "Тампа-Бей Лайтнінг", які вдруге в своїй історії пили шампанське із Кубка Стенлі. Після канікул "блискавки" не розгубили авторитету і бойового потенціалу і залишились в когорті претендентів на трофей у ще одному "спотвореному" сезоні.

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Сезон NHL під час пандемії / Фото The Canadian Press

Старт нового чемпіонату кілька разів відкладали, йшла навіть мова про ще один локаут. Але на щастя обійшлося – 13 січня 2021 року NHL повернулась на лід. Регулярний чемпіонат, зрозуміло, довелось максимально стиснути. Кожна команда отримала у своє розпорядження лише 56 матчів, замість традиційних 82. Крім того, 31 клуб географічно поділили на нові дивізіони – 3 по 8 і один із 7 представників. До найменш численного увійшли лише команди з Канади, які, як і решта учасників, боролись за вихід у плей-оф виключно в рамках свого дивізіону.

Північний дивізіон: "Калгарі", "Едмонтон", "Монреаль", "Оттава", "Торонто", "Ванкувер", "Вінніпег".

Західний дивізіон: "Анахайм", "Арізона", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Міннесота", "Сан-Хосе", "Сент-Луїс", "Вегас".

Центральний дивізіон: "Кароліна", "Чикаго", "Коламбус", "Даллас", "Детройт", "Флорида", "Нешвілл", "Тампа".

Східний дивізіон: "Бостон", "Баффало", "Нью-Джерсі", "Айлендерс", "Рейнджерс", "Вашингтон", "Піттсбург", "Філадельфія".



Сезон NHL під час пандемії / Фото milehighhockey.com

Аби зменшити кількість перельотів в умовах пандемії, ліга часто вдавалась до організації спарених турів, коли суперники кілька разів поспіль зустрічались між собою в одній локації. Траплялись випадки, коли опоненти неабияк набридали одне одному, граючи між собою по 4 матчі поспіль. Це неподобство продовжиться і у двох стартових раундах плей-оф, які також відбудуться в рамках окремих дивізіонів. Найбільший інтерес тут викликають розбірки у "Західному", де одні із фаворитів сезону – "Колорадо" і "Вегас" – можуть схрестити ключки вже у другому раунді.

"Тампа-Бей Лайтнінг" – коеф. 10 на здобуття трофею

Було б дивно, якби на трофей всерйоз не претендував його чинний володар. Парубки із "Тампа-Бей Лайтнінг" – одні із фаворитів вирішального відрізка сезону за оцінками букмекерів Favbet – коефіцієнт 10 на здобуття Кубка Стенлі. На думку експертів не вплинула відсутність впродовж регулярки у ростері команди найкращого бомбардира Микити Кучерова. "Блискавки" навіть без травмованого росіянина рівно пройшли сезон і фінішували третіми у своєму дивізіоні, відверто економлячи сили для плей-оф.



Хокеїсти "Тампа-Бей" святкують здобуття трофею / Фото nhl.com

Як показав старт матчів на виліт, підопічні Джона Купера акумулювали чимало енергії. На лід повернувся Кучеров, який у трьох стартових матчах проти "Флориди Пантерс" набрав 5 очок за системою гол+пас. Загалом ж "пантери" проковтнули 13 шайб. Відтак шанси "Флориди" на вихід у наступний раунд доволі мізерні. "Тампа" ж уже подумки готується до наступного суперника, найімовірніше, "Кароліни Харікейнс".

"Вегас Голден Найтс" – коеф. 5.6 на здобуття трофею

"Лицарі" із Лас-Вегаса стрімко увірвались в еліту Національної хокейної ліги. Клуб, який дебютував в NHL лише у 2017 році, вже і у фіналі Кубка Стенлі встиг зіграти. Цьогоріч команда має непогані шанси з другої спроби таки здобути трофей. "Вегас" – друга сила у плей-оф за оцінками букмекерів із коефіцієнтом 5.6 на загальний тріумф.



"Вегас Голден Найтс" / Фото reviewjournal.com

Суперники "лицарів" мають справу із найкращою обороною регулярного чемпіонату – лише 122 пропущені шайби. До цього доклався зірковий захисник команди Алекс Пьєтранжело, який у міжсезоння приєднався до "Вегаса", як вільний агент. Ще один аргумент – дует голкіперів Робін Ленер/Марк-Андре Флері. Останній відстояв "насухо" в 6 матчах регулярки, а у плей-оф пропустив лише 4 шайби у 3 стартових поєдинках проти "Міннесоти Вайлд".

"Колорадо Евеланш" – коеф. 4.2 на здобуття трофею

"Лавинам" ще минулого року віддавали серйозні аванси, утім травми ключових гравців змусили "Колорадо" скласти зброю вже у другому раунді. Чорна смуга позаду – показав новий сезон. Підопічні Джареда Беднара набрали найбільше очок в регулярному чемпіонаті і вперше за 20 років забрали "Президентський кубок". Попри це, фахівці ставили на "Колорадо" ще до старту сезону, настільки збалансованою і гнучкою є обойма команди. Лише 4.2 – таким коефіцієнтом оцінюють підсумковий успіх головного фаворита Кубка Стенлі.



"Колорадо Евеланш" / Фото denverpost.com

Однак, якщо "лавинам" і не вдасться виправдати прогнози, нудьгувати своїх фанатів команда точно не змусить. "Колорадо" – найрезультативніший колектив регулярки (197 шайб, більше як 3,5 за гру). Гіператакувальний хокей "лавини" демонструють і у плей-оф. У воротах "Сент-Луїса" сирена лунала 10 разів у двох стартових матчах плей-оф. А нападники "евеланш" Натан Маккіннон і Габріель Ландескуг окупували верхні сходинки списку бомбардирів, здійснивши відповідно 7 і 5 результативних дій. Хто піде далі у цій парі – питання риторичне. На прохід фаворита ставок уже взагалі не приймають. Підсумковий успіх "Сент-Луїса" у цьому протистоянні – із розряду фантастики – коефіцієнт 20.

Ще більш космічним коефіцієнтом 100 експерти оцінили здобуття "блюзменами" Кубка Стенлі. Команда, яка два роки тому підняла трофей, сьогодні замикає пелотон претендентів на титул. Утім, у хокеї, як і у спорті загалом, усе можливо. Що і як, дізнаємось у липні.