Семеренко провалилась у переслідуванні, але стала найкращою з українок

У шведському Ідре закінчилась гонка переслідування серед жінок на Кубку IBU. Найвищу позицію серед українок посіла олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко.

Напередодні у спринті одна із сестер Семеренко з 2 промахами посіла лише 32-ге місце. Валентина стала найкращою з українських біатлоністок. У гонці переслідування українські фанати пережили дежавю, пише 24 канал.

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Невдалий старт сезон від чемпіонки

Дві хиби на останньому четвертому вогневому рубежі не дозволили Валентині підійнятись значно вище – лише 26-та сходинка.

Не дуже вдалий початок сезону від нашої досвідченої біатлоністки. За дві гонки Валя набрала 24 очки у залік. Але інші дівчата виступили ще гірше.

Найгіршою серед українок стала Надія Бєлкіна, яка має у своїй кар'єрі досвід виступів на етапах Кубка світу, не говорячи вже про Кубок IBU.

Щодо влучності, то тут не було рівних Валерії Дмитренко, яка вибила усі 20 із 20. Але слабкий хід та лише 47-ша позиція на старті не дозволила їй значно покращити ситуацію на фініші – 37-ма сходинка.

Які позиції посіли українські біатлоністки у переслідуванні із

26. Валентина Семеренко (0+0+0+2) +2:59,7

37. Валерія Дмитренко (0+0+0+0) +3:45,6

50. Любов Кип'яченко (0+0+2+2) +5:26,0

51. Христина Дмитренко (0+1+1+1) +5:31,6

55. Надія Бєлкіна (1+2+2+2) +6:19,9

В Ідрі на жінок чекатиме ще індивідуальна гонка.

Нагадаємо, що Валя стала єдиною із двох сестер Семеренко, яка виступає за збірну України на міжнародному рівні. Віта наразі тренується під керівництвом Григорія Шамрая.