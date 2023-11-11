Дебют Калініної та поразка Ястремської: як зіграли українки у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

У суботу, 11 листопада, стартувало матчеве протистояння збірних України та Нідерландів у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг. Першою вийшла на корт Ангеліна Калініна, а в другій зустрічі змагалася Даяна Ястремська.

У стартовому матчі Ангеліна Калініна зустрічалася з 218-ю ракеткою світу Сюзан Ламенс. Для Калініної це був дебют за національну команду України, пише 24 Канал.

До теми Коли дебютує Калініна: розклад ігор збірної України з Нідерландами в Кубку Біллі Джин Кінг

Ангеліна Калініна (Україна) – Сюзан Ламенс (Нідерланди) 6:2, 6:3

Друга ракетка України переважала свою суперницю і без особливих проблем здобула впевнену перемогу. В першому сеті Калініна віддала два гейми, вигравши партію з рахунком 6:2.

У в другому сеті за рахунку 2:2 Ангеліна виграла три гейми поспіль і в підсумку закрила партію з рахунком 6:3.

Дебютантка збірної України вивела нашу команду вперед – 1:0.

Даяна Ястремська (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди) 3:6, 2:6

У другому матчі дня Даяна Ястремська зустрічалася з Аранчою Рус. Лідерка збірної Нідерландів посідає 51-й рядок у світовому рейтингу.

На жаль, Ястремська не змогла підтримати переможний початок Калініної. Даяна поступилася в першій партії з рахунком 3:6. У другій партії перша ракетка Нідерландів продовжувала домінувати. За підсумком сету Ястремська програла 2:6.

До речі, це була друга зустріч суперниць. У 2019 році Ястремська розгромила Аранчу Рус на турнірі в Хуахіні. Проте через 4 роки нідерландка взяла реванш за поразку.

Збірна Нідерландів зрівняла рахунок в матчевій зустрічі 1:1.

Розклад матчів другого змагального дня