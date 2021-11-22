Крововилив та гематома в мозку: американський баскетболіст на апараті ШВЛ після бійки в клубі

Американський баскетболіст Корі Маніго перебуває в лікарні у важкому стані після бійки у нічному клубі в кіпрській Нікосії. Гравця підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Кривава сутичка

Поліція в Нікосії отримала інформацію про бійку біля нічного клубу близько 5 ранку в неділю, 21 листопада. У лікарні вони виявили двох людей, які отримали незначні травми. Один з них – баскетболіст АЕЛа Брендон Аверетт. А також дівчина Корі Маніго.

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Натомість сам 23-річний Корі Маніго потрапив до реанімації у важкому стані. Попередньо у нього діагностували крововилив в мозок та гематому. Його підключили до апарату ШВЛ.

У клубі згодом заявили, що він перебуває у важкому, але стабільному стані.

Аверетт розповів поліції, що на них напали невідомі люди біля нічного клубу. Найбільше дісталося саме Маніго. Наразі напад розслідують правоохоронці.