У Кривому Розі збудують нову сучасну баскетбольну арену

У Кривому Розі планують побудувати нову мультиспортивну арену. У ній планують проводити як баскетбольні матчі, так і змагання з гандболу, волейболу та тенісу.

Будівництво універсального двоповерхового спортивного комплексу планується на території парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі. Під це будівництво виділили 2,291 гектара.

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Зведення арени внесено до проєкту "Велике будівництво". У скільки обійдеться нова арена – поки невідомо.

Для спортивних змагань запланована місткість залу – 2452 глядачі. Окрім безпосередньо глядацьких місць, передбачений VIP-блок для почесних гостей, а також окремий пресцентр для розміщення преси.



Проєкт спортивної арени у Кривому Розі / Ілюстрація Федерація баскетболу України

Очікується, що термін будівництва складе 30 місяців і завершиться у 2024 році.

Ця арена має стати домашнім майданчиком для баскетбольного клубу Кривбас.

Нагадаємо, що зараз в Кривому Розі відбувається реконструкція стадіону "Металург". Це теж відбувається в рамках президентського проєкту "Велике будівництво". Після реконструкції стадіон зможе вмістити 19 тисяч вболівальників. У 2022 році на його реконструкцію виділили 350 мільйонів гривень з державного бюджету. Загалом же реконструкція цього стадіону обійдеться мінімум в 730 мільйонів гривень.