Кривдниця Ястремської в захваті від скандальної білоруски

Даяна Ястремська завершила виступи на Australian Open-2024. У півфіналі вона поступилася китаянці Цінь Вень Чжен.

У фіналі Australian Open-2024 Цінь Вень Чжен зіграє проти "нейтральної" тенісистки з Білорусі Аріни Соболенко. На пресконференції після матчу вона поділилася думками щодо своєї суперниці, пише 24 Канал.

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Що китаянка думає про майбутню суперницю з Білорусі

Зокрема китаянка заявила, що вважає Соболенко досконалою.

"Я впевнена, що фінал буде по-справжньому конкурентним, тому що я думаю, що Соболенко, я б сказала, одна з найсильніших хіттерів зараз у турі. У неї найсильніша подача, найсильніший удар з правої сторони і чудовий удар зліва. Вона справді досконала гравчиня", – сказала Чжен.

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Що відомо про скандальну білоруску

, що на турнірі у Мельбурні Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал тенісного мейджора. У 1/2 фіналу українка зустрілася з китаянкою Цінь Вень Чжен, яка також дебютувала на цьому етапі на турнірах Грендслем. Це була перша очна зустріч у кар'єрі тенісисток.

Раніше на запитання про ставлення до війни білоруська тенісистка відповідала ухильно, заявляючи, що вона підтримує мир.

Однак 6 червня Соболенко вперше прямо засудила війну та Олександра Лукашенка. Це сталося на пресконференції після чвертьфінального поєдинку проти українки Еліни Світоліної.