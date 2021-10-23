Кривдник Ломаченка був побитий найсильнішою людиною планети: відео

Теофімо Лопес обмінявся жорсткими ударами зі знаменитим ісландським стронгменом – Гафтором Юліусом Бйорнссоном, відомим за роллю Гори з "Гри престолів".

Кривдник Василя Ломаченка американець Теофімо Лопес перевірив свій прес під час челенджу з Гафтором Юліусом Бйорнссоном.

До слова Ломаченко з'їсть будь-якого боксера в легкому дивізіоні, – батько Лопеса

Для порівняння, Лопес – чемпіон світу у вазі до 61,2 кг, а вага ісландця – 156 кг. Класичне – "Давид проти Голіафа".

"Давид проти Голіафа! Відповів ударом на удар найсильнішій людині у світі!", – прокоментував Теофімо відео, де він б'є Гафтора в живіт.

Незважаючи на таку різницю в габаритах, Лопес гідно витримав удар Гори кулаком по пресу – встояв, видихнув і визнав: "Добре ти мені врізав".

Ломаченко програв Лопесу