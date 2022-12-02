Кривбас знову перемагає: цього разу "біло-червоно-чорні" здолали Чорноморець

У 15 турі УПЛ зійшлись дві команди з нижньої частини турнірної таблиці – Кривбас та Чорноморець. Арбітр матчу зафіксував перемогу команди з Кривого Рогу з рахунком 1:0.

У Одесі зустрілись команди, які посідали на момент стартового свистка 11 (Кривбас) та 15 (Чорноморець) місця в УПЛ. Обом командам потрібна була перемога. Чорноморцю, аби вилізти зі зони вильоту, Кривбасу, щоб якомога дальше від неї втекти.

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Розвиток подій у матчі

Матч відбувся досить насиченим на гострі моменти, не дивлячись на мінімальний фінальний рахунок (1:0). З одного боку голкіпери команд чудовими сейвами рятували свої клуби, з іншої – неточні удари гравців. Під кінець першого тайму, уже в компенсований арбітром час, Тимур Стицько з кутового замкнув подачу та забив гол у роздягальню. 1:0 Кривбас вийшов вперед. У другому таймі команди продовжували атакувати, але більше не забивали. Також під кінець поєдинку центральний захисник Чорноморця Манджрекар Джеймс отримав пряму червону картку після досить суперечливого фолу. Штурм "одеситів" на останніх хвилинах не дозволив їм внести корективи у рахунок матчу. Як результат – перемога Кривбасу 1:0.

Кривбас здобуває другу перемогу поспіль в УПЛ та підіймається у середину таблиці – на 8 місце (18 очок). Чорноморець ж до цих пір посідає 15 позицію чемпіонату (10 очок у активі) та поки залишається у зоні прямого вильоту з УПЛ.

Огляд мачту: