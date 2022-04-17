Кривбас виставив на аукціон футболку голкіпера, який забив історичний гол в УПЛ

Першоліговий Кривбас доєднався до допомоги ЗСУ. Клуб із Кривогу Рогу разом із воротарем Євгеном Боровиком виставили історичний лот.

Благодійний аукціон від унікального воротаря

Колишній воротар вирішив віддати пам'ятну футболку, кошти з якої підуть на благо української армії. Євген Боровик – перший та єдиний голкіпер, який забивав супернику в історії УПЛ.

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Таке історичне досягнення сталось ще у 2020 році. "Жертвою" став київський Арсенал. Боровий підбіг до штрафного майданчика суперника, найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та відзначився за Кривбас.

Стартова ціна такої футболки на аукціоні – 2 тисячі гривень. Кожний наступний крок оцінюють у 200 гривень. Благодійний аукціон триватиме до 17 квітня. Усі виручені кошти підуть на потреби ЗСУ.

У клубі попросили українців робити реальні ставки, а сам аукціон є лише для повнолітніх.

У ролику Боровик зауважив, що Кривбас назавжди залишиться у його серці.

Звернення від Боровика: дивіться відео