Вернидуб розриває: Кривбас переграв Чорноморець та очолив турнірну таблицю УПЛ

Криворіжці змогли мінімально обіграти гостей з Одеси і обійти Полісся з Шахтарем. Єдиний гол у зустрічі забив Приходько з пенальті.

Кривбас – Чорноморець 1:0

Гол: Приходько, 58 (пен)

В чемпіонаті України підійшла до завершення основна частина 10-го туру, пишет 24 канал. Лише матч Шахтаря із Зорею перенесений на більш пізній строк через участь команд у єврокубках.

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В останній зустрічі вікенду Кривбас приймав Чорноморець, який півтора тижні тому вибив криворіжців з Кубка. Команда Вернидуба мала намір не тільки взяти реванш, а і піти на перерву на першому місці у таблиці.

Проте і Чорноморець міг очолити УПЛ, якби переміг Кривбас. Гра проходила без явної переваги однієї з команд, але на початку другого тайму доля посміхнулась господарям.

Йон Шпорн у власному майданчику збив Дениса Кузика і пенальті впевнено виконав Приходько. Одесити докладали зусиль для відновлення паритету, але Кривбасу вдалось втримати мінімальну перемогу.

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Таким чином, підопічні Вернидуба обходять Шахтар та Полісся і підіймаються на перше місце в чемпіонаті України. У свою чергу Чорноморець опустився на п'яту сходинку, але відстань від Кривбаса невелика – лише 4 очки.