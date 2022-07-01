Відроджений Кривбас серйозно підсилився перед поверненням в УПЛ

Криворізький клуб поповнює свій склад перед початком нового сезону. Кривбас підписав вже шість новачків.

Додадуть команді досвіду

Останні два підписання можна назвати зірковими для клубу. Футболки Кривбасу одягнули колишній футболіст збірної України Дмитро Хомченовський та Віталій Вернидуб, син головного тренера Юрія Вернидуба, який нещодавно очолив команду із Кривогу Рогу.

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Обидва досвідчені футболісти вже раніше грали за Кривбас. Хомченовський виступав березня 2010-го до кінця того ж року. Вернидуб-молодший – шість місяців у 2017-му році.

Останнім клубом у кар'єрі Вернидуба стала Зоря, за яку у минулому сезоні відіграв 18 матчів, у яких відзначився одним асистом та 10 жовтими картками.

Хомченовський теж є колишнім гравцем Зорі, за яку у сезоні-2021/2022 провів 22 поєдинки. За зіграний час зробив одну гольову передачу.

Раніше Кривбас підсилився Тимуром Стецьковим, Андрієм Понєдєльніковим, Тимуром Корабліном та Денисом Устименком.Це перші новачки команди, якою тепер керуватись Юрій Вернидуб. Відзначимо, що наставник поєднуватиме роботу у Кривбасі зі службою у ЗСУ в Кривому Розі.

Нагадаємо, що Кривбас вперше повертається після свого відродження в УПЛ. У минулому сезоні, який війна закінчила достроково, криворізький клуб став другим у Першій лізі України.