Футболісти Кривбаса віддали бронзові медалі УПЛ сім'ям загиблих фанатів: щемливе відео

Ще один футбольний сезон в умовах війни в Україні закінчено. Команди отримали свої нагороди та роз'їхались по збірних та відпустках.

Свої медалі отримали й гравці Кривбаса, який за підсумками сезону посів почесне третє місце в УПЛ. У 30-ти турах клуб із Кривого Рогу набрав 57 балів, поступившись лише чинному чемпіону Шахтарю та другому Динамо.

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Гравці віддали шану полеглим героям

Одразу після нагородження футболісти криворізького клубу відзначились шляхетним вчинком. Уся команда вирішила віддати свої бронзові нагороди полеглим героям України, котрі у мирний час підтримували Кривбас під час футбольних поєдинків.

Після церемонії усі футболісти Кривбаса підійшли до Трибуни Героїв місцевого стадіону "Гірник" та одягнули свої нагороди на силуети загиблих воїнів.

Гравці зробили пропозицію, від якої я не міг відмовитися, а можу тільки приєднатися. Вони виявили бажання передати нагороди 18-м родинам ультрас червоно-білих, які віддали найцінніше у цій війні - власне життя. Тому що без їхнього подвигу не було б нашого успіху сьогодні,

– наголосив віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін.

Відзначимо, що саме уболівальники із фан-секторів одними із перших стали на захист рідної країни. Ба більше, більшість із них боронили Україну ще із 2014-го року. Такий вчинок вкотре доводить, що футболісти добре розуміють завдяки кому можуть продовжувати грати у футбол в Україні.

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Нагадаємо, що головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб із перших днів повномасштабної війни повернувся в Україну та поповнив лави ЗСУ. Наставник пожертвував кар'єрою за кордоном заради рідної країни.