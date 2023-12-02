Неймовірна розв'язка: Кривбас на останніх хвилинах дотиснув Олександрію – відео

Команда Юрія Вернидуба зуміла здобути вольову перемогу над Олександрією. Перемогу Кривбасу забезпечили голи легіонерів.

Кривбас – Олександрія 2:1

Голи: По, 78, Бізімана, 83 – Шулянський, 31

Криворізька команда стала відкриттям першого кола чемпіонату України, опинившись серед претендентів на золоті медалі. Для підтвердження чемпіонських амбіцій підопічні Юрія Вернидуба повинні були обігрувати Олександрію, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Кривбасу

Суперники дуже жваво розпочали зустріч, створивши небезпечні моменти біля воріт один одного. Та все ж першими відкрили рахунок гості. Фортуна посміхнулася Артему Шулянському, який дивовижним за точністю ударом пробив під поперечину.

Кривбас зумів відігратися лише за 12 хвилин до завершення основного часу. Спрацювала заміна Вернидуба. Івуарійський легіонер Жан По пробив у ближній кут воріт Олександрії.

Миттєво Кривбас міг закріпити успіх, але удар Приходька взяла на себе поперечина. Та все ж це був вечір Кривбасу.

На 83-й хвилині поєдинку хавбек з Руанди Бізімана поставив переможну крапку в матчі. 2:1 – Кривбас здобув вольову перемогу.

Завдяки цій перемозі Кривбас повернувся на друге місце в турнірній таблиці. У команди Вернидуба 33 очка в турнірній таблиці.

Олександрія залишилася на 13 місці. Підопічні Ротаня набрали 13 очок у 15 матчах.

Відеоогляд матчу Кривбас – Олександрія