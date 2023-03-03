Син за батька: Кривбас обіграв Колос завдяки голу Вернидуба

Криворізький Кривбас розпочав другу половину сезону УПЛ з домашньої перемоги над Колосом. Єдиний гол в матчі збив син головного тренера криворіжців Віталій Вернидуб.

Кривбас – Колос 1:0

Гол: Вернидуб, 61

Кривбас та Колос перед цим матчем були майже сусідами в турнірній таблиці. Команда з Ковалівки випереджала суперника на два очки та була на шостій позиції.

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В першому таймі точилася рівна боротьба на полі. Колос випередив суперника за кількістю ударів по воротах (хоча жодного – у площину воріт). А вже в другому таймі ініціатива цілковито була на стороні господарів поля. Але забити їм вдалося лише одного разу. Після подачі з кутового м'яч головою у ворота відправив захисник Віталій Вернидуб. Для нього це перший гол у складі Кривбасу, який тренує його батько Юрій Вернидуб.

Кривбас розпочинає 2023 рік з перемоги в офіційному матчі. Окрім того, команда здобула третю поспіль перемогу в чемпіонаті України. І зуміла обійти Колос та піднятися на шосте місце в турнірній таблиці. Відставання від Олександрії складає чотири очки, і суперник має ще два матчі в запасі.

Відеоогляд матчу Кривбас – Колос