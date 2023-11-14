Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на ситуацію в матчі між Кривбасом та Динамо, в якому було вилучено захисника клубу з Кривого Рогу Данила Бескоровайного на початку матчі.

Інцидент стався на 12-й хвилині матчу. На той час Динамо вже було попереду після голу Ваната. І саме він опинився в епіцентрі подій, які призвели до червоної картки. Отримавши пас на хід на своїй половині поля, форвард киян намагався втекти від суперників. Його намагалися наздогнати Бескоровайний та Стецьков. І саме після контакту з Безкоровайним Ванат впав на газон. Арбітр матчу Максим Козиряцький без роздумів показав захиснику червону картку.

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На офіційному сайті Кривбасу в огляді матчу це вилучення назвали "абсурдним рішенням арбітра, яке зламало гру". Дісталося й VAR в цьому матчі – "оскільки на грі був VAR, й Козиряцький вирішив обійтись без його допомоги, знову виникає питання, а навіщо взагалі ця система на матчах УПЛ?!".

Натомість комітет арбітрів Української асоціації футболу вирішив, що арбітр правильно вчинив в цьому випадку, показавши червону картку Безкоровайному. Там зазначили, що Бескоровайний "ззаду створює контакт" з Ванатом, "і цим примушує його впасти та втратити контроль над м'ячем, тим самим позбавляючи його можливості забити гол".

"Таке порушення підпадає під типологію "Зрив очевидної гольової можливості" (DOGSO), а отже, призводить до технічного покарання у вигляді штрафного удару (порушення було скоєно за межами штрафного майданчика) та дисциплінарної санкції за DOGSO, тобто до червоної картки. Відповідно до протоколу VAR, це рішення було перевірено цією технологією, і технічну та дисциплінарну санкції було підтверджено. Отже, йдеться про правильне рішення, яке було прийняте арбітром", – йдеться в заяві комітету арбітрів.

Відеоогляд матчу Кривбас – Динамо (момент з вилученням Бескоровайного – з 02:58)