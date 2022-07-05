ПСЖ представив нового тренера

У вівторок, 5 липня, ПСЖ оголосив про припинення співпраці з тренером Маурісіо Почеттіно. Французька команда вже знайшла заміну аргентинському фахівцеві.

Галтьє – новий тренер ПСЖ

ПСЖ оголосив про призначення Крістофа Галтьє новим головним тренером команди. Його контракт розрахований до 30 червня 2024 року.

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Деталі припинення співпраці з Почеттіно не повідомляються. Контракт аргентинця був розрахований до червня 2023 року, але ПСЖ вирішив його розірвати.

50-річний аргентинець очолив французький клуб в січні 2021 року. Під керівництвом Почеттіно команда провела 84 матчі, виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції.

Що відомо про нового тренера ПСЖ