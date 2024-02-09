Хоче повторити шлях батька: син Андрія Шевченка подав документи на громадянство України

Крістіан Шевченко вирішив пов'язати своє футбольне майбутнє зі збірною України. Хлопець вже стабільно грає за Вотфорд U18.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко має чотирьох синів, які проживають у Лондоні. Найстарший з них Крістіан вже намагається проявити себе у футболі.

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Хлопець почав займатися грою №1 в Челсі, де грав батько. Минулого ж літа Крістіан Шевченко перейшо до Вотфорда, де грає за команду U18.

Як повідомляють українські ЗМІ, Крістіан також хоче виступати і за нашу збірну. Шевченко-молодший подав усі необхідні документи, щоб стати українцем.

Наразі хлопець є британцем, адже він виступає лише у цій країні. Потім вже син Шевченка давав інтерв'ю, де заявляв, що відчуває себе частково українцем.

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До слова, Андрій Шевченко нещодавно отримав нову посаду в Україні. Легенду Динамо та Мілана обрали новим президентом Української асоціації футболу. Його також хотіли запросити на матч, але не виходить.