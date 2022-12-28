Побоявся обстрілів Росії: останній легіонер Зорі залишив команду заради клубу з Сербії

Крістіан Фагундес вирішив продовжити кар'єру у складі аутсайдера чемпіонату Сербії. Бразилець не грав з Зорю з жовтня після масованих атак окупантів на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Влітку більшість іноземних гравців УПЛ залишили українські клуби через війну, яку на нашій території розв'язала Росія. Допомогла їм в цьому ФІФА, яка дозволила легіонерам в односторонньому порядку призупиняти угоди з клубами УПЛ.

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Втім дехто повернувся, наприклад хавбек Крістіан Фагундес. У 2021 році бразилець перебрався в Зорю із клубу Бразіл ді Пелотас і у минулму сезоні відзначився голом та двома асистами за луганців.

У квітні цього року Крістіан повернувся на Батьківщину. Але вже у липні вінгер знову почав тренування у Зорі, ставши єдиним легіонером клубу, який не побоявся продовжити кар'єру в Україні.

Однак вже у грудні Фагундес залишив луганський клуб та перебрався до команди Младост ГАТ. Про це серби повідомили на своєму офіційному акаунті в інстаграм.

. Младост ГАТ є одним з аутсайдерів чемпіонату Сербії. Команда йде на передостанньому, 15-му, місці, маючи в активі 13 очок після 19-ти матчів.

Умови переходу невідомі, але цілком можливо, що Крістіан застосував правило ФІФА і залишив Зорю в односторонньому порядку. У цьому сезоні Фагундес відіграв 8 матчів, відзначившись трьома асистами.

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Цікаво, що бразилець не грав за луганців з 9 жовтня. Наставник команди Патрік ван Леувен повідомив, що Крістіан влаштував демарш через загострення війни та масовані атаки росіян на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.