Бомбардирський талант Миколенка: українець забив за Евертон у другому матчі поспіль – відео

У суботу, 11 листопада, в англійській Прем'єр-лізі відбуваються матчі 12-го туру. Увага українських уболівальників була прикута до поєдинку Евертона, за який грає Віталій Миколенко.

У матчі 12-го туру Евертон грав на виїзді проти Крістал Пелас, який в турнірній таблиці випереджає "ірисок". Проте початок матчу став "холодним душем" для господарів поля, пише 24 Канал.

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"Іриски" провели потужну атаку. Перший удар лівого захисника Евертона заблокували гравці "склярів", але м'яч потрапив до Джека Гаррісона. Правий вінгер зробив прострільну передачу у штрафний майданчик, яку Миколенко ефектно замкнув головою.

Відео голу Миколенка

Для Віталія Миколенка це вже другий поспіль забитий гол в цьому сезоні. В минулому турі український захисник відзначився в матчі з Брайтоном.