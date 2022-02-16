Кріштіану Роналду вперше забив у 2022 році: відео голу

Кріштіану Роналду допоміг Манчестер Юнайтед здобути перемогу над Брайтоном. Португалець вперше забив у новому році.

Перервав гольову "засуху"

37-річний зірковий нападник нарешті забив, його серія без голів тривала ще з 2021 року. На 51-й хвилині Кріштіану Роналду взяв на себе ініціативу, обіграв суперника та пробив з-за меж штрафного, відкривши рахунок у матчі, пише 24 канал.

Детальніше Гол Роналду вирвав для Манчестер Юнайтед перемогу та місце у зоні Ліги чемпіонів

Це перший гол португальця у 2022 році, який одразу приніс позитивний результат команді.

Вже у компенсований арбітром до матчу час Манчестер Юнайтед подвоїв перевагу над Брайтоном та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Звитяга дозволила "червоним дияволам" увійти у зону Ліги чемпіонів. МЮ із 43 очками посідає 4-те місце у таблиці АПЛ.

Роналду ж забив свій 9-й м'яч після повернення в Англію. Загалом в англійському чемпіонаті провів вже 21 матч, у яких зробив 3 асисти.

Відеоогляд матчу (гол Роналду з 1:07)

Наступний поєдинок МЮ проведе на виїзді проти Лідса (20 лютого).