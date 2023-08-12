Дубль у меншості: феєрія Роналду дозволила йому виграти перший трофей в Аль-Насрі – відеоогляд

Нападник збірної Португалії витягнув свою команду у фіналі Арабської Ліги чемпіонів. CR7 здобув трофей під керівництвом колишнього тренера Шахтаря.

Підійшов до закінчення розіграш Арабської Ліги чемпіонів. Участь у турнірі приймають представники Азії та Африки, що належать до арабського світу, пише 24 канал.

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У фінал турніру цього року вийшли дві команди із Саудівської Аравії – Аль-Наср та Аль-Хіляль. За перших в основі вийшли Кріштіану Роналду та Садіо Мане.

Перший тайм пройшов без голів, а у другому гра складалась проти команди Роналду. Спочатку Аль-Хіляль відкрив рахунок, Майкл замкнув навіс від ексгравця Зєніта Малкома.

Пізніше ж Аль-Наср залишився у меншості, Аль-Амрі зірвав вихід суперника сам-на-сам. Але за три хвилини "жовто-сині" змогли зрівняти рахунок зусиллями Роналду. Португалець головою замкнув подачу Аль-Ганама.

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Ще до кінця основного часу Кріштіану забив ще раз, але перед цим заліз в офсайд. Але досягти свого Аль-Наср зміг у додатковий час. На 98 хвилині Фофана з дальньої дистанції вистрілив у поперечину, але на добиванні зіграв Роналду.

Таким чином дубль Кріштіану приніс йому перший трофей в Аль-Насрі. Сумарно нападник забив аж шість голів у шести матчах Арабської ЛЧ. Також це дебютний тріумф і для колишнього тренера Шахтаря Луїша Каштру, який цього літа очолив "жовто-синіх".

Відеоогляд матчу Аль-Хіляль – Аль-Наср: