Мені цього не вистачатиме, – Роналду зізнався, за чим він буде сумувати після завершення кар'єри
Джерело:Daily Mail
Рано чи пізно у кар'єрі футболістів настає момент, коли потрібно прощатись та завершувати кар'єру. Ера легендарного португальського голеадора Кріштіану Роналду підходить до кінця.
39-річний португалець у своєму подкасті з Ріо Фердінандом висловився щодо завершення кар'єри. Неперевершений Кріштіану зізнався, що йому не буде вистачати після відходу з футболу.
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За чим сумуватиме Роналду після завершення кар'єри
Кріштіану Роналду у подкасті з Фердінандом на своєму YouTube-каналі замислився про завершення кар'єри. Незважаючи на свій поважний вік для футболіста, португалець досі виступає на топ-рівні та продовжує забивати голи і встановлювати нові рекорди.
Я буду сумувати за адреналіном від забитого голу і відчуттям хвилювання. Думаю, мені цього не вистачатиме, тому що в інших аспектах життя я можу це контролювати. Мене оточують прекрасні люди, у мене хороший бізнес, я всім задоволений,
– сказав Кріштіану.
Нагадаємо, що у нещодавніх матчах Ліги націй проти Хорватії та Шотландії Кріштіану встановив 2 рекорди у світовому футболі. Фантастичний португалець став єдиним гравцем в історії, який забив 900-голів та першим відзначився у воротах 48-и збірних.
Кар'єра Кріштіану Роналду
- У 1995 році юний португалець підписав контракт з Насіуналом із Мадейри, після вдалого сезону маленький Роналду перейшов у Спортінг. У 2003 році Кріштіану приєднався до Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.
- У 2009 році Роналду підписав контракт з мадридським Реалом. Цей трансфер став найвизначнішим в кар'єрі португальця та в історії футболу.
- За свою кар'єру Кріштіану став 5-разовим володарем "Золотого м'яча", 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, тричі вигравав АПЛ та двічі Ла Лігу та багато інших трофеїв.
- Португалець також грав у туринському Ювентусі з яким ставав чемпіоном Італії та кубку країни. Зі збірною Португалії Роналду тріумфував на Євро-2016 та у Лізі націй-2018/2019.
- Кріштіану Роналду найкращий бомардир в історії футболу, Ліги чемпіонів та серед національних команд.
- Всього за свою кар'єру Роналду здобув 36 трофеїв. На разі 39-річний форвард грає у саудівському Аль-Насрі.