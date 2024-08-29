Ліга чемпіонів – турнір Роналду: легендарний португалець отримав спеціальну нагороду від УЄФА

Ліга чемпіонів особливий турнір для всіх футболістів. Кожен футболіст мріє підняти "вухастий" кубок над своєю головою.

Легендарний португальський нападник, пятиразовий володар "Золотого м'яча" – Кріштіану Роналду отримав спеціальну нагороду від УЄФА.

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Кріштіану Роналду – найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів

Сьогодні, 29 серпня, жеребкування групового етапу найсоліднішного європейського турніру в Монако відвідав португалець, де Александр Чеферин вручив нагороду найкращого бомбардира в історії Ліги чемпіонів.

Ексфорвард Манчестер Юнайтед та Реала за свою європейську кар'єру зіграв у 183 матчі у Лізі чемпіонів та забив 140 голів, випередивши Мессі та інших. Також Кріштіану Роналду сім разів отримував "Золоту бутсу" турніру.

До слова. Кріштіану Роналду – найкращий бомбардир серед збірних країн. Фантастичний португалець забив 118 голів у 196 матчах.

Цього не зробив жоден гравець у світовому футболі. Португалець встановив рекорд за кількістю забитих м'ячів за сезон Ліги чемпіонів – 17 голів. Рекорд Роналду побити ще нікому не вдалось.

На жеребкування та отримання нагороди Кріштіану як завжди прибув у стильному костюмі та видав легендарну цитату.

Ліга чемпіонів і голи схожі на кетчуп – коли їх відкриваєш, вони йдуть,

– сказав Роналду.

Нагадаємо, що 39-річний португальский нападник зараз грає у Аль-Насрі, Саудівська Аравія. У цьому сезоні Кріштіану зіграв у чотирьох матчах та забив 4 голи і відзначився двома асистами.