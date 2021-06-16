Падіння акцій Coca-Cola через Роналду – правда чи фейк

На пресконференції перед матчем проти Угорщини Кріштіану Роналду дозволив собі прибрати зі столу дві пляшки Coca-Cola, одного з головних спонсорів Євро-2020. Ця витівка зіркового футболіста одразу викликала ажіотаж у мережі.

Кумедний епізод не залишили без уваги й представники ЗМІ, які стверджували, що дії володаря п'яти "Золотих м'ячів" коштували корпорації-гіганту 4 мільярди доларів. Проте, інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав таку інформацію "фейком".

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"Кріштіану Роналду забив 2 голи Угорщині. Це правда. Кріштіану Роналду завдав удару по капіталізації Coca-Cola на 4 мільярди доларів. Це фейк. Але фейки нам подобаються найбільше. Причому це не український, а міжнародний фейк. Але в Україні теж "зайшов", – зазначив він.

Що ж сталося насправді

Сергій Фурса розповів, що у день пресконференції Роналду в Coca-Cola був день виплати дивідендів. Відповідно, напередодні у ціну акцій входила майбутня виплата дивідендів, а вже 14 червня папери торгувалися без них.

От і все. У підсумку – чисто технічна подія. Ринок переставився після точки відсікання. Всі, у кого акції на цю дату, чекають платежу. Всі інші купують акції вже без урахування дивідендів. А у Coca-Cola все добре. У Роналду теж,

– наголосив інвестиційний банкір.

За його словами, на ринку акцій так відбувається завжди. Навіть в Україні, де є невелика кількість акцій і деякі з них періодично платять дивіденди.

Погба повторив витівку Роналду

Лідер збірної Франції Поль Погба на пресконференції після матчу проти Німеччини на Євро-2020 15 червня повторив витівку Кріштіану Роналду – прибрав пляшку з пивом компанії Heineken.

Французький півзахисник сповідує іслам, а ця релігія не дозволяє вживання алкогольних напоїв. Схоже гравець англійського Манчестер Юнайтед вирішив підтримати челендж Роналду.

Сергій Фурса додав, що дуже легко поширювати фейки на теми, в яких мало хто розбирається. А ситуація з Роналду та Coca-Cola – виявилась випадковим збігом.