Падіння акцій Coca-Cola через Роналду – правда чи фейк

На пресконференції перед матчем проти Угорщини Кріштіану Роналду дозволив собі прибрати зі столу дві пляшки Coca-Cola, одного з головних спонсорів Євро-2020. Ця витівка зіркового футболіста одразу викликала ажіотаж у мережі.
Кумедний епізод не залишили без уваги й представники ЗМІ, які стверджували, що дії володаря п'яти "Золотих м'ячів" коштували корпорації-гіганту 4 мільярди доларів. Проте, інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав таку інформацію "фейком".
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"Кріштіану Роналду забив 2 голи Угорщині. Це правда. Кріштіану Роналду завдав удару по капіталізації Coca-Cola на 4 мільярди доларів. Це фейк. Але фейки нам подобаються найбільше. Причому це не український, а міжнародний фейк. Але в Україні теж "зайшов", – зазначив він.
Що ж сталося насправді
Сергій Фурса розповів, що у день пресконференції Роналду в Coca-Cola був день виплати дивідендів. Відповідно, напередодні у ціну акцій входила майбутня виплата дивідендів, а вже 14 червня папери торгувалися без них.
От і все. У підсумку – чисто технічна подія. Ринок переставився після точки відсікання. Всі, у кого акції на цю дату, чекають платежу. Всі інші купують акції вже без урахування дивідендів. А у Coca-Cola все добре. У Роналду теж,
– наголосив інвестиційний банкір.
За його словами, на ринку акцій так відбувається завжди. Навіть в Україні, де є невелика кількість акцій і деякі з них періодично платять дивіденди.Зверніть увагу! Сергій Фурса додав, що дуже легко поширювати фейки на теми, в яких мало хто розбирається. А ситуація з Роналду та Coca-Cola – виявилась випадковим збігом.
Погба повторив витівку Роналду
- Лідер збірної Франції Поль Погба на пресконференції після матчу проти Німеччини на Євро-2020 15 червня повторив витівку Кріштіану Роналду – прибрав пляшку з пивом компанії Heineken.
- Французький півзахисник сповідує іслам, а ця релігія не дозволяє вживання алкогольних напоїв. Схоже гравець англійського Манчестер Юнайтед вирішив підтримати челендж Роналду.