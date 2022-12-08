Роналду хотів покинути збірну посеред ЧС-2022: назріває новий конфлікт через невихід у старті

Збірна Португалії "проїхалась" по Швейцарії в 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу (6:1). Жоден із шести голів португальців не забив Кріштіану Роналду.

Матч 1/8 фіналу Мундіалю у Катарі Роналду несподівано розпочав із лави запасних. Тренерський штаб на чолі з Фернанду Сантушем вирішив поберегти Кріштіану. Що неабияк розлютило зіркового футболіста збірної Португалії, повідомляє видання з посиланням на Record.

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Взяв себе у руки та не поїхав з Катару

Але і без нього у складі збірної Португалії знайшлось кому забивати. Перший хет-трик на ЧС-2022 оформив Гонсалу Рамуш. А голи Пепе, Рафаеля Герейро та Рафаела Леау поставили яскраву крапку у матчі 6:1.

Роналду ж з'явився на футбольному полі лише на 73-й хвилині поєдинку, замінивши у грі Жуана Фелікса. За ці понад 17 хвилин Кріштіану не відзначився жодною результативною дією.

Однак його появи на полі могло взагалі не відбутись. Рішення штабу залишити його на лаві запасних не сподобалось Роналду. Тому нападник, який наразі перебуває без клубу, хотів навіть покинути розташування збірної у розпалі плей-офф ЧС-2022.

Але згодом взяв себе у руки та передумав.

Цікаво, що такий вчинок тренера Португалії розкритикувала Катя Авейру, сестра футболіста. Вона закликала Роналду закінчити виступи за національну команду посеред Мундіалю у Катарі. Пояснивши такий заклик тим, що сам Кріштіану та його родина багато натерпілась під час його виступів за збірну.

На Мундіалі у Катарі Роналду виходив у старті в усіх трьох поєдинках групового раунду. Однак жоден із них не дограв до фінального свистка.

За зіграний час відзначився лише одним голом. Було це у стартовому турі у ворота Гани (3:2).

У чвертьфіналі ЧС-2022 Португалія зіграє проти головної сенсації цього Мундіалю Марокко. Матч запланований на 10 грудня 17:00.