Стюард прийняв весь удар: фанат ледь не травмував Роналду, стрибнувши з трибуни – шокуюче відео

Коли Кріштіану Роналду повертався у роздягальню, на нього з трибуни стрибнув уболівальник. Стюарди вчасно зреагували на інцидент.

У середу, 26 червня, відбулись останні матчі групового етапу на Євро-2024. В одному з них Грузія протистояла Португалії.

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Вболівальник ледь не травмував Роналду

У перерві матчу з Грузією, футболіст збірної Португалії прямував у підтрибунне приміщення, як раптом з трибуни на нього стрибнув один з фанатів. Здавалося, що нога вболівальника летить прямо в обличчя футболісту.

Для Кріштіану Роналду все обійшлося, адже весь удар на себе прийняв стюард, який закрив своїм тілом футболіста.

Вболівальник стрибнув на Роналду: дивіться відео

Відзначимо, що попри поразку від Грузії, Португалія відібралася у плей-оф. Команда в 1/8 фіналу Євро-2024 зіграє зі Словенією.