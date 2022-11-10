"Кришталевий футболіст": Ройс не поїде на ЧС-2022 у Катарі

Марко Ройс не потрапив у заявку збірної Німеччини на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Черговий міжнародний турнір відбудеться без півзахисника Боруссії Дортмунд.

У сезоні-2022/2023 Марко Ройс через різного характеру пошкодження пропустив чимало матчів дортмундської Боруссії. 33-річний атакувальний півзахисник "джмелів" тепер не зіграє на Мундіалі. Усьому винна чергова травма.

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Втрата для Німеччини

Ройс знову не щастить. Футболіст вже пропустив чемпіонат світу 2014 та два поспіль чемпіонати Європи – у 2016 та 2020 роках.

5 листопада Марко востаннє виходив у футболці Боруссії у матчі проти Бохума (3:0), але відіграв лише 23 хвилини. Після чого пропустив наступний поєдинок проти Вольфсбурга, у якому "джмелі" поступились супернику з рахунком 2:0.

У цьому сезоні Ройс відіграв на клубному рівні 12 зустрічей, у яких забив 3 голи та зробив 4 асисти. Загалом провів на полі 904 хвилини в усіх турнірах.

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