Останній рік у кар’єрі Ф’юрі: ексчемпіон світу зробив гучну заяву

Кріс Алгієрі поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Довгоочікуваний бій має відбутися 18 травня.

18 травня в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Кріс Алгієрі не вірить у довговічність кар'єри Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі. На думку легендарного британського боксера, "Циганський король" незабаром завершить боксерську кар'єру.

"Ф’юрі боксує разчи два на рік, давно не виходив у ринг з професійним боксером. Він може побитися з якимись бійцями ММА, ютуберами. Але в плані професійного боксу – це останній рік в кар’єрі Ф’юрі.

Тайсон повинен багато довести в бою з Усиком. Портер он взагалі сумнівається, що цей поєдинок відбудеться. Треба ще дуже багато з’ясувати, перш ніж говорити про майбутнє Ф’юрі", – сказав Алгієрі.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.