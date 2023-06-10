Знають чий Крим: організатори бою Дерев'янченко – Мунгія правильно оголосили українця

Напередодні бою між українцем Сергієм Дерев'янченко та Хайме Мунгією відбулася церемонія зважування. На ній організатори нагадали світу чий Крим.

Бій між українцем Сергієм Дерев’янченко (14-4, 10 KO) та ексчемпіоном світу в першій середній вазі мексиканцем Хайме Мунгією (41-0, 33 КО) відбудеться у Каліфорнії на Тойота-Арена 10 червня. На церемонії зважування перед боєм обидва боксери показали однаковий результат — 75,8 кг, і увійшли до ліміту другої середньої вагової категорії.

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База від організаторів

Організатори поєдинку за титул WBC Silver у середній вазі правильно представили українського бійця на церемонії зважування перед боєм. "Сергій Дерев’янченко, Крим, Україна" – оголосив ринг-анонсер бою.

Як бачимо, весь цивілізований світ знає, кому належав, належить і буде належати наш прекрасний півострів.

. 37-річний Дерев’янченко народився саме у Криму – в місті Феодосія.

Весь вечір боксу, головним поєдинком якого й стане бій українця та мексиканця транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN.