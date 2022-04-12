Кравченко оцінив шанси збірної України поїхати на ЧС-2022 у Катар

Досвідчений півзахисник Чорноморця Сергій Кравченко розповів про шанси збірної України пробитись на чемпіонат світу-2022. Футболіст відзначив наступного суперника "синьо-жовтих".

Кравченко: Реально шанс є

Колишній гравець української збірної впевнений, що у "синьо-жовтих" є хороший шанс поїхати у Катар на фоні війни в Україні. Сергій Кравченко виділив Шотландію, яка буде майбутнім суперником українців у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

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Шотландська збірна має гарний підбір футболістів, які представляють провідні чемпіонати. Також ще однією перевагою шотландців є те, що Україна гратиме на виїзді.

Півзахисник "моряків" впевнений, що підопічні Олександра Петракова можуть обіграти Шотландію, а у фіналі й Уельс та поїхати у Катар.

Нагадаємо, що у півфіналі плей-офф відбору Уельс переграв Австрію з рахунком 2:1. Дубль оформив лідер команди Гарет Бейл.

Буде дуже важко, тому що немає ігрової практики у більшості футболістів. Наразі Шахтар та Динамо виїхали. Тренуватимуться, але це все одно трохи не те. Я сподіваюся, що за рахунок згуртованості та підтримки країни цей матч є дуже важливим для нас. Реально шанс є,

– сказав Кравченко.

УАФ працює над тим, що провести декілька спарингів для збірної України у процесі підготовки до гри проти Шотландії. Серед суперників розглядають навіть збірну Італії.