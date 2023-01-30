Український легкоатлет присвятив свою перемогу у Німеччині загиблому на війні другові

Ще одна українська перемога на спортивному фронті. Ілля Кравченко переміг на змаганнях у німецькому Дортмунді зі стрибків із жердиною.

Український легкоатлет із результатом 5,30 метра став першим зі стрибків із жердиною. Ілля Кравченко відзначився не лише "золотом" для України, а й зворушливим вчинком.

До теми На фронті загинув український легкоатлет Володимир Андрощук

Зворушливий вчинок від переможця

Він присвятив свою перемогу загиблому під Бахмутом легкоатлету та Герою України Володимиру Андрощуку, який 25 січня поліг на фронті.

Виявилось, що загиблий воїн був найкращим другом Кравченка. Ілля на зворотному боці стартового номера написав ім'я загиблого "Вова". На своїй сторінці в інстаграмі тріумфатор додав: "Ця перемога для тебе, друже".

Дуже боляче це все. І знайти слова підтримки — ніколи неможливо. Пам'ятаймо завдяки кому проводяться чемпіонати та живеться життя. Слава спортивним янголам. Слава Україні,

– сказав переможець змагань.



Кравченко присвятив перемогу загиблому легкоатлету / Фото з інстаграму Іллі

Ілля Кравченко – срібний призер чемпіонату Європи U-20, а також має у своєму активі "бронзу" чемпіонату світу U-18 зі стрибків з жердиною.

Нагадаємо, що після 24 лютого в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту". Там є коротка інформація про спортсменів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хтось з них поліг на передовій, а хтось від ворожих снарядів у власній квартирі.