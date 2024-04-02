"Це була б історична подія": промоутер про проведення титульного бою Берінчик – Ломаченко

Найближчими місяцями на українських уболівальників боксу очікує одразу декілька цікавих боїв. У травні на ринг вийдуть Олександр Усик, Денис Берінчик та Василь Ломаченко, а в червні свій поєдинок проведе Олександр Гвоздик.

Усі битви за участі українських боксерів будуть титульними. Цей факт беззаперечно додасть яскравості та приверне ще більшу увагу прихильників боксу.

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Чи можливе проведення об'єднавчого бою між українцями

Уже давно обговорюється можливість проведення бою між Денисом Берінчиком та Василем Ломаченком. Відомий промоутер Олександр Красюк прокоментував, чи може відбутися об'єднавчий поєдинок, у разі їх перемоги.

Я думаю, що найбільш реальним буде об’єднавчий поєдинок між Берінчиком і Шакуром Стівенсоном, радше, ніж з Ломаченком. Не думаю, що світова спільнота дуже зацікавлена в поєдинку двох українців за кілька титулів. Хоча для нас це була б історична подія.

Щодо Ломаченка, я не можу коментувати, тому що я не знаю його реальні мотиви та реальні плани. Багато всього ще має відбутись, але одне можу сказати точно, що будемо вболівати за наших. І, дай Бог, чим більше чемпіонів буде в Україні, тим частіше звучатиме наш гімн, підніматиметься наш прапор, і тим більше згадок у світових медіа буде про нашу державу", – заявив Красюк.

. Бій Василя Ломаченка за титул IBF проти Джорджа Камбососа відбудеться 12 травня, а Денис Берінчик 18 травня вийде у ринг з Емануелем Наваретте в поєдинку за пояс WBO.