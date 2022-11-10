Все вирішиться після бою Ф'юрі – Чісора: промоутер Усика назвав дату поєдинку за абсолюта

Бій за звання абсолютного чемпіону світу в хевівейті може відбутися вже через три місяці. Голова компанії K2 Promotions Олександр Красюк розповів, коли дізнаємося точну дату мегафайту.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик в очікуванні поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Циганський король 3 грудня проведе бій проти ветерана Дерека Чісори.

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За словами промоутера Олександра Красюка, саме після цього поєдинку буде затверджена офіційна дата бою за звання абсолюту.

Ми зараз маємо робочі дати. Це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня. Це три вікенди: 18, 25 лютого та 4 березня. Будь-якої з цих субот може відбутися поєдинок. Поки що робочою датою є 18-те число, але фінально ми утвердимося після поєдинку 3 грудня,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що у серпні Олександр вдруге переміг Ентоні Джошуа, захистивши чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Ф'юрі свій останній поєдинок провів у квітні. Тоді епатажний боксер впевнено здолав Вайта та захистив пояс WBC.

Також ми повідомляли, що представники Василя Ломаченка і Девіна Хейні розпочали переговори щодо поєдинку. Тож 2023 рік буде насиченим топовими боями українців.