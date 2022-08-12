Промоутер Усика натякнув на можливий бій із Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі все не може визначитися з долею своєї подальшої кар'єри. Три дні тому він анонсував своє повернення в бокс, проте 12 серпня заявив, що йде на пенсію.

Красюк: Можемо повірити Ф'юрі, що він закінчив кар'єру тоді, коли він відмовиться від свого поясу

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Красюк, промоутер Усика, поділився думками щодо можливої зустрічі Олександра з Тайсоном.

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Будемо говорити фактами. Станом на зараз факт номер один – Усик володар трьох основних титулів. Факт номер два – він має їх захистити 20 серпня. Факт номер три – четвертий пояс WBC у чинного чемпіона Тайсона Ф'юрі. Факт номер чотири, який зі знаком питання, – Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри,

– сказав промоутер.

Представник Усика переконаний, що Ф'юрі може повернутися на ринг заради переможця реваншу Усик – Джошуа.

"Але, чи оголошує боксер про закінчення кар'єри таким чином? Залишивши собі пояс. Тобто Ф'юрі є чинним чемпіоном за версією WBC. І доти, доки він залишається чинним чемпіоном – говорити про його пенсію, м'яко кажучи, некоректно.

Ми можемо повірити Тайсону Ф'юрі, що він закінчив кар'єру тоді, коли він відмовиться від свого поясу. Від свого поясу він не відмовляється. Тому ми робимо висновок, що він має плани, сподівання і надію стати абсолютним чемпіоном і провести поєдинок за абсолютного чемпіона з переможцем реваншу Усик – Джошуа", – додав Красюк.

Ф'юрі йде на пенсію

Схоже, що "Циганський король" вагається, що йому робити зі своєю кар'єрою. Ф'юрі заговорив про закінчення кар'єри після поєдинку проти Ділліана Уайта.

Однак 9 серпня він анонсував своє повернення на ринг. Ф'юрі навіть представив тренера, з яким готуватиметься до цього бою. Ним стане британець Айзер Лоу, з яким Тайсон співпрацював і раніше.

У свій день народження, 12 серпня, Ф'юрі сказав, що йде з боксу.