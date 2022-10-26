Складно відвести погляд: дружина Зінченка зачарувала неймовірними світлинами з сім'єю

Олександр Зінченко продовжує відновлюватись від травми. У такий час футболіст має більше часу для проведення з найріднішими.

Лівий захисник лондонського Арсенала та збірної України зачарував новою фотосесію із дружиною та маленькою донечкою. Сім'я отримала чимало компліментів від підписників в інстаграмі Влади Зінченко.

Дивіться також До сліз: відео зворушливої зустрічі Зінченка з ексодноклубниками перед матчем Арсенал – ПСВ

Неймовірно красива сім'я

Уся родина була одягнена в одному стилі, а донечка, яка народилась на цей світ 1 серпня 2021 року, взагалі замилувала світлини.



Сім'я Зінченка / Фото з інстаграму Влади

Знайшлось у коментарях під красивим фото й місце жартам від партнерів по збірній Зінченка. Форвард бельгійського Брюгге Роман Яремчук виділив пальто Олександра та запитав Олександр Зубкова, як йому верхній одяг Зіни.

На що футболіст донецького Шахтаря дав позитивну відповідь. У збірній вже давно жартують із стилю Зіни.

Дуже гарно сидить на ньому, а колір взагалі топчик,

– відповів Зубков.



Зінченко із донечкою / Фото з інстаграму Влади



Влада з донечкою / Фото з інстаграму дружини Зінченка

Нагадаємо, що у Зінченка рецидив травми, яку він отримав на старті сезону. Головний тренер Арсенала Мікель Артета анонсує швидке повернення на поле Олександра.

Загалом після переходу в Арсенал Зінченко пропустив вже 7 матчів. Тому підтримує команду з трибун "Емірейтс". Натомість провів за лондонський клуб 6 поєдинків, у яких відзначився дебютною гольовою передачею.