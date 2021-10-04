Кращий за Кличків: Усик увійшов до рейтингу найкращих боксерів XXI століття

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі Олександр Усик продовжує пожинати плоди після перемоги над Ентоні Джошуа. Українець стрімко покращує позиції у всіх можливих рейтингах.

Британський портал Daily Mail включив Усика у десятку найкращих боксерів XXI століття незалежно від вагової категорії.

Варте уваги На шляху до легендарності: Усик вийшов на 2 місце рейтингу P4P за версією The Ring

Він став важковаговиком після менш переконливих перемог над Чаззом Візерспун і Дереком Чісорою, але саме проти Джошуа 34-річний боксер по-справжньому проявив свої здібності,

– йдеться у повідомленні.

Видання згадало про те, що Усик – олімпійський чемпіон Лондона та колишній абсолютний чемпіон у першій важкій вазі.

У Daily Mail зазначили, що Усик підійметься у рейтингу, якщо поб'є переможця бою Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер.

Усик – єдиний представник України у рейтингу, де не знайшлося місця Володимиру та Віталію Кличкам.

Рейтинг найкращих боксерів за версією Daily Mail

1. Флойд Мейвезер

2. Менні Пак'яо

3. Сауль Альварес

4. Бернард Хопкінс

5. Хуан Мануель Маркес

6. Роман Госалес

7. Ноніто Донейр

8. Марко Антоніо Баррера

9. Олександр Усик

10. Геннадій Головкін