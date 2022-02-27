Кожну хвилину молюсь за Україну, це страшний кошмар, – Еліна Світоліна

Тисячі кілометрів розділяють Еліну Світоліну та її родину. Сім'я тенісист живе в Україні, де зараз точаться військові дії з Росією.

Світоліна: Жахлива ситуація для людей в Україні

Перша ракетка України не може зі спокійним серцем дивитись на те, що зараз відбувається у рідній Україні. Еліна Світоліна перебуває за межами країни, але турбується за свою сім'ю, яка живе в Україні.

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Тенісистка назвала повномасштабне вторгнення Росії у українську державу страшним кошмаром. Світоліна зізналась, що кожну хвилину молиться за свою сім'ю, друзів, українців, країну та мир.

Еліна щодня підтримує зв'язок із сім'єю, щоб бути у курсі усього, що відбувається у рідній країні.

"Чесно кажучи, я думаю тільки про них, і для мене це дуже напружений час, тому що я нічого не можу зробити, не можу допомогти. Мені дуже складно морально, я не можу уявити, що переживають вони, я просто молюсь", – сказала тенісистка.

Це жахлива ситуація для людей в Україні, через що їм доводиться пройти – безсонні ночі, без їжі та електрики, так це жахливо. Мені боляче чути це. Війна – це те, що ми повинні зупинити якнайшвидше. Мені складно уявити те, що відбувається насправді,

– заявив з болем Світоліна.

Раніше найкраща тенісистка України попросила підтримку в усього світу, який повинен допомогти Україні у боротьбі проти Росії. Світоліна вірить в українську армію.

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