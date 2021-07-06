Коваленко пролив світло на своє майбутнє в Аталанті
Джерело:ютуб-канал Бомбардир
Віктор Коваленко розчарував тренерський штаб Аталанти. Півзахисник розповів, де виступатиме у наступному сезоні.
Майбутнє Коваленка
Віктор Коваленко радий переходу у європейський топ-чемпіонат. Для футболіста це хороший крок у майбутнє.
Читайте також Середняк Серії А зацікавився чемпіоном світу з Динамо
За словами півзахисника, у Європі усі намагаються грати у відкритий футбол. Його хороші якості проявляються саме у такому стилі гри, а коли закриваються Віктору важко показати свої найкращі якості.
Перші 3-4 місяці були складними для Коваленка. Гравець зіграв за бергамівців лише 3 хвилини у Серії А, замінивши земляка Руслана Маліновського у грі проти Верони.
Коваленко пролив світло щодо свого майбутнього у клубі після критики у його сторону. Віктор залишається в Аталанті та їде разом із нею на тренувальні збори.
Кар'єра Коваленка в Аталанті: головне
- 25-річний футболіст став гравцем італійського гранда у лютому 2021 року. Коваленко підписав угоду до кінця червня 2024 року.
- Лише за три хвилини українець не зарекомендував себе у складі нової команди. Тренерський штаб на чолі з Джаном П'єром Гасперіні залишився незадоволений трансфером гравця збірної України.
- Італійський спеціаліст не буд триматиме Коваленка заради додаткового гравця на лаві запасних.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює вартість футболіста у 5 мільйонів євро.