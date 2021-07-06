Коваленко пролив світло на своє майбутнє в Аталанті

Віктор Коваленко розчарував тренерський штаб Аталанти. Півзахисник розповів, де виступатиме у наступному сезоні.

Майбутнє Коваленка

Віктор Коваленко радий переходу у європейський топ-чемпіонат. Для футболіста це хороший крок у майбутнє.

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За словами півзахисника, у Європі усі намагаються грати у відкритий футбол. Його хороші якості проявляються саме у такому стилі гри, а коли закриваються Віктору важко показати свої найкращі якості.

Перші 3-4 місяці були складними для Коваленка. Гравець зіграв за бергамівців лише 3 хвилини у Серії А, замінивши земляка Руслана Маліновського у грі проти Верони.

Коваленко пролив світло щодо свого майбутнього у клубі після критики у його сторону. Віктор залишається в Аталанті та їде разом із нею на тренувальні збори.

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