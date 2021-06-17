Коваленко не вразив Гасперіні та може покинути Аталанту, – ЗМІ

Український футболіст Віктор Коваленко невдовзі може покинути італійську Аталанту, куди перебрався у зимове трансферне вікно. Півзахисник так і не зміг завоювати симпатії головного тренера "бергамасків" Джан П'єро Гасперіні.

За інформацією місцевих ЗМІ, 25-річний хавбек зіткнувся з труднощами у тренувальному процесі. Для нього "випробування" керманича команди виявились надмірно складними.

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Джан П'єро Гасперіні не прихильник роботи з великою кількістю футболістів. Тому навряд чи триматиме Коваленка заради додаткового гравця на лаві запасних.

Влітку може покинути Аталанту

Ймовірно, влітку Аталанта розгляне можливість продажу українця. Фігурує навіть цифра 8 – 9 мільйонів євро, за яку "бергамаски" готові розлучитися з півзахисником.

Через невдалі виступи у клубі з Бергамо український футболіст не поїхав на Євро-2020. Андрій Шевченко не включив 25-річного хавбека у заявку збірної на чемпіонат Європи.

Віктор Коваленко перебрався до Аталанти взимку 2021 року за 600 тисяч євро. Відтоді він зіграв лише 3 хвилини в Серії А.