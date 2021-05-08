Костюк здобула перемогу у голосуванні за найкращий удар місяця: відео

Друга ракетка України Марта Костюк показала відмінний результат на турнірі WTA у Стамбулі (Туреччина). Українка зупинилась за крок від фіналу, а її удар був визнаний найкращим у квітні.

Визнання Костюк

Більшість прихильників тенісу віддали свої голоси саме 18-річній Марті Костюк. Українській тенісистці вдалось випередити більш досвідчених конкуренток.

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Костюк набрала 41% голосів. Найближчою її суперницею стала Анджелік Кербер – 36,2%. Трійку лідерок замкнула представниця Білорусі Аріна Соболенко – 19%. Найменше голосів назбирала казахстанка Юлія Путінцева – лише 3,8%.

Цікаво, що у підбірку найкращих ударів увійшли постріли Кербер у матчі проти нашої першої ракетки Еліни Світоліної.

Також слід відзначити, що Соболенко завдяки класному виступу у Мадриді посуне Світоліну з 5 на 6 місце у рейтингу WTA. Білоруска 8 травня побореться за титул чемпіонки у столиці Іспанії проти Ешлі Барті.

Шалений удар

Українка зробила класний удар у матчі 1/8 фіналу турніру WTA у турецькому Стамбулі. Марта не лише зуміла дістати укорочений м'яч біля сітки від росіянки Дарії Касаткіної, а й перебити його на протилежну сторону прямо під лінію корту. На відео видно, що тенісистка з України й сама не повірила, що їй вдалось вийти переможницею із такої складної ситуації.