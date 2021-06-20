Костюк яскраво пробилася до основної сітки турніру в Істборні

Марта Костюк 20 червня зіграла у фіналі кваліфікації турніру в Істборні (Велика Британія). 18-річна українська тенісистка вийшла в основну сітку змагань.

Шуай Чжан – Марта Костюк 1:2 (6:4, 4:6, 0:6)

Тенісистки провели на корті 1 годину 43 хвилини. Лише за підсумками третього сету було визначено переможницю матчу.

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Костюк розпочала поєдинок із 0:2 на свою користь, взявши один гейм на подачі китаянки. Далі у грі українки щось наче зламалось. У п'ятому геймі Чжан вийшла вперед у сеті 3:2. Далі на корті були суцільні гойдалки – 4:4. Відзначимо, що Марті вдалось відіграти аж чотири брейки суперниці на восьмому геймі та залишити розіграш за собою.

Камбек українки

Однак цей гейм став останнім для українки у першій партії –Відзначимо, що у цьому сеті друга ракетка України віддала аж три гейми на своїй подачі. Натомість представниця Китаю зробила таку помилку двічі.

У другому сеті тенісистки зробили люб'язності одна одній, віддавши гейми на своїх подачах. Але цього разу Костюк зробила менше помилок та повела у рахунку – 1:2. За рахунку 4:5 вирішувалась доля матчу – перемога китаянки або сет за Костюк. 18-річна українка відігралась 15:0 та зрівняла поєдинок за партіями – 4:6.

Все вирішувалось у третьому сеті. Тут на корті не було рівних Костюк, вона під нуль взяла партію та завершила матч перемогою – 0:6.

Костюк зробила за поєдинок 5 подач на виліт, 4 подвійні помилки та відіграла 9 із 13 брейків. Марта вийшла в основну сітку турніру.