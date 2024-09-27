Костюк вилетіла з престижного турніру в Пекіні, поступившись американці українського походження

У п'ятницю, 27 вересня, у Пекіні відбулися матчі 1/32 фіналу турніру серії WTA 1000. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з американкою українського походження Кеті Волинець.

Марта Костюк – Кеті Волинець 0:2 (5:7, 3:6)

Це була перша очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав одну годину 45 хвилин та закінчився поразкою лідерки національного рейтингу України, пише 24 Канал.

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У першому сеті киянка мала перевагу 4:2, проте не змогла її утримати. За рахунку 5:5 Марта "під нуль" віддала свою подачу та врешті-решт поступилася – 5:7.

Друга партія розпочалася з брейку, який собі в актив записала американська тенісистка. Костюк протягом усього сету намагалася наздогнати суперницю, але подача зовсім не йшла в українки, яка під час матчу просила медичний тайм-аут, у результаті – 3:6.

Трішки статистики. Протягом поєдинку Марта Костюк зробила один ейс при дев'яти подвійних помилках, реалізувала 5 із 11 брейк-поінтів та виграла лише 3 з 11 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що на турнірі в Пекіні в одиночному розряді залишаються ще дві українки. Даяна Ястремська в 1/32 фіналу зіграє 28 вересня проти аргентинки Наді Подороски, а Юлія Стародубцева після найрейтинговішої перемоги в кар'єрі у третьому колі змагань протистоятиме Еліні Аванесян.