Костюк вийшла в 1/16 Australian Open та зіграє проти подруги з Іспанії

Відразу дві українки продовжують боротьбу на Australian Open. Марта Костюк пройшла в 1/16 фіналу після перемоги над іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.

Соррібес-Тормо – Костюк 0:2 (6:7, 3:6)

Костюк у двох сетах впоралась з 35-ю ракеткою світу з Іспанії. Тенісистки провели на австралійському корті 1 годину 54 хвилини.

До теми Світоліна на відмові суперниці продовжує боротьбу за трофей Australian Open

Українка провалилась на старті матчу, віддавши суперниці три гейми поспіль 3:0. У наступному затяжному розіграші Марта взяла перший для себе гейм у зустрічі, після чого додала у свій актив ще два та зрівняла рахунок 3:3.

Тенісистки вели напружену боротьбу за стартовий сет. На тай-брейку сильнішою була Костюк (5:7) – 6:7.

Пекельна боротьба

У другій партії тенісистки знову видали цікаву боротьбу. Ключовим став сьомий гейм, коли українка повела у рахунку 3:4 на подачі суперниці. Марта взяла ще два гейми поспіль та завершила матч перемогою – 3:6.

Наступний матч Костюк зіграє проти своєї подруги з Іспанії Паули Бадоси.

Поєдинок відбудеться у ніч на 21 січня. Відзначимо, що іспанка посідає 6-те місце у рейтингу WTA.

За поєдинок Костюк зробила одну подачу на виліт, три подвійні помилки та зробила 33 віннери проти лише 9-ти у Соррібес-Тормо.